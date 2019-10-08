Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri
Son Dakika Güncel Bakırköy'de 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri

Bakırköy'de "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri

1 saat önce

Bakırköy'de "Amatör Spor Haftası" nedeniyle Bakırköylü sporcular, öğrenciler ve amatör spor kulüplerinin katıldığı yürüyüş ve açık hava spor etkinlikleri düzenlendi.

Bakırköy'de

Bakırköy Kaymakamlığı ve Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından "Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası" münasebetiyle düzenlenen yürüyüş Bakırköy İncirli Caddesi Dikilitaş Durağı ve Bakırköy Cumhuriyet(Özgürlük) Meydanı arasında yapıldı.

Yürüyüş sonrasında Bakırköy Cumhuriyet(Özgürlük) Meydanı'nda halk oyunları ve spor etkinlikleri gösterileri düzenlendi. Özellikle Bakırköy Belediyesi tarafından eğitim gören jimnastik öğrencilerinin gösterileri büyük beğeni topladı.

Sporun çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla Bakırköy Kaymakamlığı ile beraber farkındalık yürüyüşü düzenlediklerini belirten Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şunları ifade etti: "Sporun; sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda mental olarak da çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlama açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. Son yıllarda olumsuz alışkanlık maalesef çocuk yaştakilerde bile hızla artıyor. Bu yüzden çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak için sporu çok önemsiyoruz. Her yıl Atatürk Spor Köyü ve Bakırköy Sanatçılar Parkı ve Spor Kompleksi'nde 5.000'in üzerinde çocuğumuza ve gencimize sporun neredeyse her dalında ücretsiz kurslar düzenliyoruz ve spor olanağı sağlıyoruz. Bakırköy'de, tüm kurumların işbirliği ile Türkiye'nin adeta sporcu yetiştirme fabrikası gibi çalışmaya devam edeceğiz. "

Ayrıca, etkinlikte Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından ilçe okullarımıza spor malzemesi yardımı yapıldı.

Bakırköy Belediye Başkanlığı, Dikilitaş, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:48 Kaynak: Bültenler
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