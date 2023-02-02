Bakırköy'de ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırdı - Son Dakika
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Bakırköy'de ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırdı

02.02.2023 14:28

BAKIRKÖY'de bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre içinde hasta olan ambulansı aracıyla önce sıkıştırdı, ardından da ambulansın yanına yanaşarak sağlık çalışanlarına hakaretler yağdırdı.

BAKIRKÖY'de bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre içinde hasta olan ambulansı aracıyla önce sıkıştırdı, ardından da ambulansın yanına yanaşarak sağlık çalışanlarına hakaretler yağdırdı.

Bakırköy Sahil Yolu'nda dün gece saatlerinde bir kişiyi hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansı, arkadan gelen otomobil sıkıştırdı. Ambulansın sağ tarafına yönelen sürücü, sağlıkçılara el hareketi yaparak küfretti. Yaşananları ambulans içerisindeki sağlık çalışanı cep telefonuyla görüntüledi. Polis ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bakırköy'de ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırdı - Son Dakika

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