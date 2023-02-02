BAKIRKÖY'de bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre içinde hasta olan ambulansı aracıyla önce sıkıştırdı, ardından da ambulansın yanına yanaşarak sağlık çalışanlarına hakaretler yağdırdı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırdı - Son Dakika

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