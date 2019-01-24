Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Araç Sahiplerinin Korkulu Rüyasıydı... Yakalandı

Bakırköy'de Araç Sahiplerinin Korkulu Rüyasıydı... Yakalandı

1 saat önce

Bakırköy'de 20 ayrı oto hırsızlığından aranan Erhan U., Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu son işinde suçüstü yakalandı.

Bakırköy'de Araç Sahiplerinin Korkulu Rüyasıydı... Yakalandı, System.String[]
Bakırköy'de 20 ayrı oto hırsızlığından aranan Erhan U., Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu son işinde suçüstü yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Erhan U.'nun bazı araçlardan yaptığı hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. 

Bakırköy Ataköy Mahallesi ve Şenlikköy Mahallesi'nde 1 ay içerisinde 20 aracın camını kırarak hırsızlık yaptığı belirlenen 39 yaşındaki Erhan U., Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin çalışması sonucu son işinde suçüstü yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda ise araçların kelebek camlarını kırmakta kullandığı tornavida, bıçak ve çaldıkları ele geçti. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'nde 20 dosyadan işlem yapılan U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Şüpheli Erhan U.'nun Ataköy ve Şenlikköy Mahallelerinde özellikle sabaha karşı otoparklarda dolaşması ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Erhan U.'nun ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:13 Kaynak: DHA

Asayiş Büro, Bakırköy, 3. Sayfa
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