Bakırköy'de büyük asayiş uygulaması - Son Dakika

- Bakırköy'de büyük asayiş uygulaması

İlçe giriş çıkışları tutuldu

İSTANBUL - Bakırköy ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından ilçenin bütün giriş çıkışları tutularak uygulama yapıldı. Uygulama da aranması olan bir şahıs yakalanırken usulsüz çakar kullanan bir araca da cezai işlem uygulandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçede büyük bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, ilçeye giriş yapan araçlardaki şüpheli görülen şahıslar ve araçlar tek tek arandı. Yapılan GBT sorgulamasında aranması olan bir şahıs Yunus polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca, bir araçta çakar gören ekipler şüphe üzerine aracı durdurdu. Aracın yapılan sorgulamasında çakar takma yetkisinin olmaması üzerine araç sürücüsüne ve bağlı olduğu şirkete trafik polisleri tarafından cezai işlem uygulandı. Öte yandan ilçenin kalabalık noktalarında da yaya vatandaşlara yönelik GBT uygulaması gerçekleştirilirken, uygulamada polis drone kullanıldı.

(VK- VEG- İD-