Bakırköy'de ATM'den hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bakırköy'de bir bankaya ait otomatik para çekme makinesinden (ATM) hırsızlık yapmaya çalışırken alarmın çalması üzerine yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 21 Eylül'de 22.30 sıralarında Havalimanı Caddesi'nde bulunan bir ATM'nin alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Alarmın devreye girmesi üzerine paraları çalamadan olay yerinden kaçmaya çalışan Erkan Ö. (43) ve Murat Y. (27) yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine sevk edildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin ATM'ye girmeleri ile yakalandıkları anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.