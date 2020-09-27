BAKIRKÖY'de ATM 'den hırsızlık girişiminde bulunan iki şüpheli alarm çalması üzerine kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Bir şüphelinin ATM arkasına girdiği ve güvenlik kamerasının yönünü değiştirdiği anlar ile her ikisinin polis tarafından yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, 21 Eylül Pazartesi günü 22.30 sıralarında Havalimanı Caddesi üzerinde bulunan bir ATM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATM arkasına hırsızlık yapmak için giren iki şüpheli alarm çalması üzerine kaçmaya başladı. Olay yerine gelen ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerle birlikte levye, tornavida, piknik tüpü ve oksijen kaynak makinası ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Erkan Ö. (43)'ün 1, Murat Y. (29)' un 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan bir şüphelinin ATM arkasına girdiği ve güvenlik kamerasının yönünü değiştirdiği anlar ATM kamerasına yansıdı. Şüphelilerin polis tarafından yakalandığı anlar da MOBESE kamerasında görüldü.

- İstanbul