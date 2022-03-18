Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

BAKIRKÖY'de bir alışveriş merkezinin otoparkında bir kişi, tartıştığı eşine silahla ateş edip, aynı silahla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın da hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otoparkta tartıştığı eşine silahla ateş edip, aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın hayatını kaybetti. Kocasının ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.