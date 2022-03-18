Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

18.03.2022 20:13

Son dakika haberine göre BAKIRKÖY'de bir alışveriş merkezinin otoparkında bir kişi, tartıştığı eşine silahla ateş edip, aynı silahla intihar etti.

BAKIRKÖY'de bir alışveriş merkezinin otoparkında bir kişi, tartıştığı eşine silahla ateş edip, aynı silahla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın da hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otoparkta tartıştığı eşine silahla ateş edip, aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın hayatını kaybetti. Kocasının ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

YORUMLAR
500
Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e müebbet hapis istemi Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e müebbet hapis istemi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ - Son Dakika


Son Dakika
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:50 Cinayet mi, intihar mı? Uşak'ta evli çift komşuları tarafından tavana asılı halde bulundu
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 20:42:27. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement