BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

19.03.2022 10:41

BAKIRKÖY'de bir alışveriş merkezinin otoparkında bir kişi, tartıştığı eşine silahla ateş edip, aynı silahla intihar etti.

BAKIRKÖY'de bir alışveriş merkezinin otoparkında bir kişi, tartıştığı eşine silahla ateş edip, aynı silahla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın da hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otoparkta tartıştığı eşine silahla ateş edip, aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın hayatını kaybetti. Kocasının ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

YORUMLAR
500
Arkadaşını öldürüp eline silahı tutuşturdu! İntihar süsü verilen cinayeti ekiplerin dikkati aydınlattı Arkadaşını öldürüp eline silahı tutuşturdu! İntihar süsü verilen cinayeti ekiplerin dikkati aydınlattı Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu Cinayet mi, intihar mı? Uşak'ta evli çift komşuları tarafından tavana asılı halde bulundu Cinayet mi, intihar mı? Uşak'ta evli çift komşuları tarafından tavana asılı halde bulundu

alışveriş, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Kurye ile sürücü arasında yol verme kavgasına, bıçak karıştı: İşte o görüntüler
10:39 Rus askerler böyle görüntülendi: Ukraynalıların terk ettikleri evlerinde bulduklarını yiyorlar, dans edip eğleniyorlar
10:35 Dün açılan köprüden ücretsiz geçmek isteyenler hayal kırıklığına uğradı: Köprü gece yarısına kadar temizlik nedeniyle kapalı
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
10:17 Canlı yayın kazası: Mikrofon açık kalınca, savaş detayları yerine sunucunun hapşırmasını duyduk
10:15 Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu
10:13 Tıpkı Nihat Kahveci gibi: Enes Ünal'ın krallık yarışındaki rakibi Benzema
10:02 Hem hırsızlar hem de insafsız: Burcu'nun engelli aracını çalıp parçaladılar
09:50 Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi!
22:51 Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini kaydetti! İşte o görüşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 10:51:39. #1.13#
SON DAKİKA: BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDA EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement