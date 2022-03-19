BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDAKİ ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI - Son Dakika
Üye Girişi

BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDAKİ ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

19.03.2022 16:44

BAKIRKÖY'de bir alışveriş merkezinin otoparkında öldürülen Yağmur Sönmez'in (21) cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıOlay, dün akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi.

BAKIRKÖY'de bir alışveriş merkezinin otoparkında öldürülen Yağmur Sönmez'in (21) cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Murat Bayırköylü (21), otoparkta tartıştığı eski sevgilisi Yağmur Sönmez (21)'e tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sönmez'i hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yağmur Sönmez hayatını kaybetti.

Murat Bayırköylü'nün ise olay yerinde öldüğü tespit edildi. Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Murat Bayırköylü'nün annesinin hakim İsmihan Boza, babasının ise Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü olduğu belirtildi. Bir süre önce boşanan çiftin tek çocuğu olduğu belirtilen Murat Bayırköylü'nün İzmir'de toprağa verileceği kaydedildi.

KADININ CENAZESİ YARIN İSTANBUL'DA

Yağmur Sönmez'in yakınları ise cenazeyi almak için Adlı Tıp Kurumu'na geldi. Yağmur Sönmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Yağmur Sönmez'in cenazesinin Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde yarın öğle namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDAKİ ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDAKİ ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDAKİ ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDAKİ ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Alışveriş merkezinde öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Son dakika haberleri | Alışveriş merkezinde öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDAKİ CİNAYETTE YENİ DETAYLAR - 2 BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDAKİ CİNAYETTE YENİ DETAYLAR - 2

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDAKİ ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
16:22 Yeni Malatya-Kasımpaşa maçı ilginç anlara sahne oldu! Sinirden deliye dönen tecrübeli futbolcu sahayı terk etmek istedi
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
15:53 Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş
15:46 Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
15:44 Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti
15:38 Kasapta 50 gram kıyma devri: İlikli kemik soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 16:58:18. #1.13#
SON DAKİKA: BAKIRKÖY'DE AVM OTOPARKINDAKİ ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement