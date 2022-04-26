Bakırköy'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bakırköy'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

26.04.2022 12:53
Bakırköy'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Bakırköy'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bakırköy'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kennedy Caddesi'nde Florya istikametinde seyreden Edip Payza idaresindeki 34 UK 9770 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Payza, çarpmanın etkisiyle yere savrulurken bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Payza'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Edip Payza'nın cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kennedy Caddesi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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