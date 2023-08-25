Başıboş sokak köpeği sorunu, Türkiye'nin dört bir yanından kendisini göstermeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Bakırköy ilçesinde Pitbull cinsi başıboş bir köpek vatandaşlara saldırdı.
Başıboş köpek, yaşlı adamı feci şekilde yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın durumu ciddiyetini korurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bakırköy'de başıboş bırakılan pitbull köpeği vatandaşlara saldırdı, yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı - Son Dakika