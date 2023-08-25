Bakırköy'de başıboş bırakılan pitbull köpeği vatandaşlara saldırdı, yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı - Son Dakika

Bakırköy'de başıboş bırakılan pitbull köpeği vatandaşlara saldırdı, yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı

Bakırköy\'de başıboş bırakılan pitbull köpeği vatandaşlara saldırdı, yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı
Son Güncelleme: 25.08.2023 19:28

Bakırköy'de başıboş bırakılan pitbull vatandaşlara saldırdı. Saldırıda yaşlı bir adam feci şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Başıboş sokak köpeği sorunu, Türkiye'nin dört bir yanından kendisini göstermeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Bakırköy ilçesinde Pitbull cinsi başıboş bir köpek vatandaşlara saldırdı.

YAŞLI ADAM FECİ ŞEKİLDE YARALANDI

Başıboş köpek, yaşlı adamı feci şekilde yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın durumu ciddiyetini korurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bakırköy'de başıboş bırakılan pitbull köpeği vatandaşlara saldırdı! Yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı
Bakırköy'de başıboş bırakılan pitbull köpeği vatandaşlara saldırdı! Yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı
Emre İliksiz
Sondakika.com - 3. Sayfa

Bakırköy, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de başıboş bırakılan pitbull köpeği vatandaşlara saldırdı, yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de başıboş bırakılan pitbull köpeği vatandaşlara saldırdı, yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı - Son Dakika
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