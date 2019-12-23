Bakırköy'de Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilen şüpheli B.Ç hakkında Bakırköy Cumhuriyet... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilen şüpheli B.Ç hakkında Bakırköy Cumhuriyet... - Son Dakika

Bakırköy'de Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilen şüpheli B.Ç hakkında Bakırköy Cumhuriyet...

6 saat önce

Bakırköy'de Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilen şüpheli B.Ç hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Bakırköy'de Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilen şüpheli B.Ç hakkında Bakırköy Cumhuriyet..., System.String[]

Bakırköy'de Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilen şüpheli B.Ç hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. - İSTANBUL

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:32 Kaynak: İHA
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