Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin içerisindeki dükkanda çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumanların iş yerini kaplamasıyla beraber AVM'deki vatandaşlar tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL