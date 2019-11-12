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Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin içerisindeki dükkanda çıkan yangın paniğe yol açtı.
6 saat önce
Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin içerisindeki dükkanda çıkan yangın paniğe yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin içerisindeki dükkanda çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumanların iş yerini kaplamasıyla beraber AVM'deki vatandaşlar tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
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