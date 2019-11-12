Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin içerisindeki dükkanda çıkan yangın paniğe yol açtı.
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin içerisindeki dükkanda çıkan yangın paniğe yol açtı. - Son Dakika

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin içerisindeki dükkanda çıkan yangın paniğe yol açtı.

6 saat önce

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin içerisindeki dükkanda çıkan yangın paniğe yol açtı.

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin içerisindeki dükkanda çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumanların iş yerini kaplamasıyla beraber AVM'deki vatandaşlar tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin içerisindeki dükkanda çıkan yangın paniğe yol açtı.

Bakırköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
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