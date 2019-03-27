Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Bir Tır ve Bir Tur Otobüsü Tren Alt Geçidine Takıldı.

Bakırköy'de Bir Tır ve Bir Tur Otobüsü Tren Alt Geçidine Takıldı.

1 saat önce

Bakırköy'de bir tır ve bir tur otobüsü tren alt geçidine takıldı.

Bakırköy'de Bir Tır ve Bir Tur Otobüsü Tren Alt Geçidine Takıldı., System.String[]
Bakırköy'de bir tır ve bir tur otobüsü tren alt geçidine takıldı. İtfaiye ekipleri otobüsü sıkıştığı yerden kurtarırken, tırın kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:04 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bakırköy, 3. Sayfa
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