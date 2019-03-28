Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Bir Tır ve Bir Tur Otobüsü Tren Alt Geçidine Takıldı.

Bakırköy'de Bir Tır ve Bir Tur Otobüsü Tren Alt Geçidine Takıldı.

41 dakika önce

Bakırköy'de bir tır ve bir tur otobüsü tren alt geçidine takıldı.

Bakırköy'de Bir Tır ve Bir Tur Otobüsü Tren Alt Geçidine Takıldı., System.String[]
Bakırköy'de bir tır ve bir tur otobüsü tren alt geçidine takıldı. İtfaiye ekipleri otobüsü sıkıştığı yerden kurtarırken, tırı kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:07 Kaynak: İHA

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