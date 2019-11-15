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Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu
6 saat önce
Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu
İstanbul Bakırköy'de bir evde biri çocuk üç kişinin cansız bedeni bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Bakırköy İlçesi Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı alınmış ve söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor." denildi.
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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:17
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