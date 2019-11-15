Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Son Dakika Dünya Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika Dünya

Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

6 saat önce

Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu, System.String[]

İstanbul Bakırköy'de bir evde biri çocuk üç kişinin cansız bedeni bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Bakırköy İlçesi Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı alınmış ve söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor." denildi.



Ayrıntılar geliyor

Euronews.com'da Görüntüle

Osmaniye, İstanbul, Bakırköy, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakırköy'deki siyanür vahşetinde yürek yakan detay! Anne, kapıya kadar gelmiş
RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya 'siyanür' uyarısı: Nelere sebep olabileceğimizi unutmayalım Son dakika: Siyanürlü intiharlarla ilgili konuşan İmamoğlu: İnsanlarımız sıkıntı içindeyse İstanbul görevini yapmamıştır Suriye Devlet Başkanı Esed: Kürtler, Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etme teklifimizi kabul etmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 16:27:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]