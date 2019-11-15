Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu: Olay yerinde siyanür tespit edildi
Son Dakika Dünya Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu: Olay yerinde siyanür tespit edildi - Son Dakika Dünya

Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu: Olay yerinde siyanür tespit edildi

6 saat önce

Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulunduView on euronews.

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Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulunduView on euronews

Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu: Olay yerinde siyanür tespit edildi

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:06 
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