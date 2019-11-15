Son Dakika › Dünya › Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu: Olay yerinde siyanür tespit edildi - Son Dakika Dünya
Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu: Olay yerinde siyanür tespit edildi
6 saat önce
Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulunduView on euronews.
Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulunduView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:06
RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya 'siyanür' uyarısı: Nelere sebep olabileceğimizi unutmayalım İçişleri Bakanı Soylu'dan siyanür satışı açıklaması: Gerekli adım atılacak Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı Eşinden boşanmak için canlı yayına çıktı, DNA testinde kocasını aldattığı ortaya çıktı