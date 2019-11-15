Son Dakika Haberleri: BAKIRKÖY'DE BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU (1)
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BAKIRKÖY'DE BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU (1)

6 saat önce

İstanbul DHABakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.

BAKIRKÖY'DE BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU (1), System.String[]

İstanbul DHA

Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler


Osmaniye, Bakırköy, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:41 Kaynak: DHA
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