Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu
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Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

6 saat önce

Serdal ALTINTEPE/ BAKIRKÖY'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.

Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu, System.String[]

Serdal ALTINTEPE/ BAKIRKÖY'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir denildi


Osmaniye, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:46 Kaynak: DHA
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