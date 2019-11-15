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Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu
6 saat önce
Serdal ALTINTEPE/ BAKIRKÖY'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:46 Kaynak: DHA
Serdal ALTINTEPE/ BAKIRKÖY'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.
Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir denildi
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