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Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu (2)
6 saat önce
İstanbul DHABakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:00 Kaynak: DHA
Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA
Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.
Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye
Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi
Olay yerinde AFAD ekipleri de inceleme yapıyor. Ölenlerin karı koca ile çocukları olduğu öğrenildi.
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