Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu (2)
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Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu (2)

6 saat önce

İstanbul DHABakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.

Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu (2), System.String[]

Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA

Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi

Olay yerinde AFAD ekipleri de inceleme yapıyor. Ölenlerin karı koca ile çocukları olduğu öğrenildi.


Osmaniye, Bakırköy, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:00 Kaynak: DHA
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