Bakırköy'de eski eşini darp eden sanığın 26 yıl hapsi istendi - Son Dakika

Bakırköy'de eski eşini darp eden sanığın 26 yıl hapsi istendi

BAKIRKÖY'de boşandığı eşi Rüya K.'yi (29) farklı tarihlerde darp edip, yaraladığı ve evinin önünde ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık Tarık Keskin.

Bakırköy'de eski eşini darp eden sanığın 26 yıl hapsi istendi, System.String[]
BAKIRKÖY'de boşandığı eşi Rüya K.'yi (29) farklı tarihlerde darp edip, yaraladığı ve evinin önünde ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık Tarık Keskin. (28) hakkında 26 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanığın boşanma sonrasındaki durumu kabul edemediği belirtilen iddianamede,  Rüya K.'nin haksız bir eyleminin tespit edilemediği vurgulandı.

SANIK BOŞANMA SONRASI DURUMU KABUL EDEMEDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Tarık Keskin'in (28), Rüya K.'nin (29) eski eşi olduğu ve tarafların 2019 yılında boşandığı anlatıldı. Sanığın boşanma sonrasında durumu kabul edemediği ifade edilen iddianamede, sanık Keskin'in Rüya K.'yi süreklilik arz edecek şekilde rahatsız ettiği belirtildi. İddianamede sanığın bu eylemleri nedeniyle hakkında birçok soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.

FARKLI TARİHLERDE BİRÇOK SUÇ İŞLEDİ

iddianamede, ilk olay tarihinin 21 Haziran 2020 tarihinde sanık Keskin'in müşteki Rüya K.'nin evine gittiği, evine rızası dışında girdiği ve onu  basit tıbbı müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı, ayrıca hakaret ederek "Seni öldürürüm" şeklinde tehdit içeren sözler söylediği anlatıldı. Sanık Keskin'in 19 Temmuz 2020 tarihinde de müşteki Rüya K.'nin evine gittiği, ruhsatsız tabanca ile müştekinin evinin önünde ateş ettiği belirtildi. 22 Temmuz'da da müştekiye "Bu sefer seni felç edeceğim" diyerek tehditlerde bulunduğu ve hakaretler de ettiği kaydedildi.

SANIK SAVUNMALARINA İTİBAR EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Tarık Keskin'in de savunmasına yer verilen iddianamede sanığın darp, tehdit, hakaret gibi eylemlerin hiç yaşanmadığını öne sürdüğü, üzerine atılı hiçbir suçlamayı gerçekleştirmediğini ifade ettiği belirtildi.  İddianamenin değerlendirme kısmında ise müştekinin iddiasını doğrular nitelikte doktor raporu olduğu, olay yeri inceleme tutanağı, kriminal laboratuvar raporu ve mesaj tespit tutanağı gibi evraklar vurgulanarak sanığın suçu inkar eden savunmalarına itibar etmenin mümkün olmadığı ifade edildi.  Ayrıca iddianamede müşteki Rüya K.'nin haksız bir eyleminin tespit edilmediği de vurgulandı.

26 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Ayrıca sanık Tarık Keskin hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan başka bir iddianamede de "Tehdit", "Silahla yaralama", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından da cezalandırılması istendi. İki iddianamenin birleştirilmesiyle birlikte sanık Tarık Keskin hakkında "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Basit yaralama", "Mala zarar verme", "Silahla tehdit", "Hakaret", "Zincirleme şekilde Tehdit", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından Keskin'in 5 yıl 10 aydan 26 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık Tarık Keskin önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.


- İstanbul

Bakırköy, Keskin, Rüya, Dava, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de eski eşini darp eden sanığın 26 yıl hapsi istendi - Son Dakika

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