Bakırköy'de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. - Son Dakika

Bakırköy'de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. Büyük paniğe neden olan yangında vatandaşlar adeta sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL