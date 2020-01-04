Bakırköy'de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. - Son Dakika

Bakırköy'de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı.

6 saat önce

Bakırköy'de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı.

Bakırköy'de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı., System.String[]

Bakırköy'de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. Büyük paniğe neden olan yangında vatandaşlar adeta sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Bakırköy, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:26 Kaynak: İHA
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