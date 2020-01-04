Bakırköy'de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. - Son Dakika

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Bakırköy'de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı.
6 saat önce
Bakırköy'de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:26 Kaynak: İHA
Bakırköy'de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. Büyük paniğe neden olan yangında vatandaşlar adeta sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
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