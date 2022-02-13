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Bakırköy'deki çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada - Son Dakika

Bakırköy'deki çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada

13.02.2022 12:52

Bakırköy'deki çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada Bakırköy'de gece saatlerinde yaşanan silahlı çatışma sonrası zanlıların kaçış anları kameralara yansıdı.

Bakırköy'deki çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada

İSTANBUL - Bakırköy'de gece saatlerinde yaşanan silahlı çatışma sonrası zanlıların kaçış anları kameralara yansıdı. 4 kişinin yaralandığı olayda 2 kişi gözaltına alınırken polis ekiplerinin kaçan şahıslara yakalamak için geniş çaplı çalışması sürüyor.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde yaklaşık 50 boş kovanın bulunduğu çatışmaya ilişkin polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olaydan kısa süre sonra 2 şüpheliyi yakalayan polis ekipleri kaçan diğer şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Gece boyunca olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler sabah saatlerinden itibaren bölgedeki çalışmalarını sürdürdü. Ekipler delil toplayarak incelemelerini sürdürürken olayın yaşandığı saktaki birçok aracın zarar gördüğü galeri sahibi Levent Baykara 6 araçlarının hasar gördüğünü kaydetti.

Olayla ilgileri olmadığı kaydeden, Baykara, "Gece beni aradılar. Çok bilgim yok. Bizim arkadaşlarımız vardı. Kurşunlar sekmiş arabalarımızda maddi hasar var. Olay bizeymiş gibi yansıyor. Bizle ilgili bir durum yok. 6 aracımız zar gördü. Dışardaki araçlarımıza hep kurşun gelmiş" dedi.

Öte yandan şahsıların olaydan sonra kaçış anları kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde zanlıların hızla kaçıştıkları görülüyor. Görüntülerde zanlılarının farklı yönlere doğru kaçtıkları görüşülüyor.

Bakırköy'deki çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada
Bakırköy'deki çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada
Bakırköy'deki çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada
Bakırköy'deki çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada

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silahlı çatışma, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'deki çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada - Son Dakika


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