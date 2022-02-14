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Bakırköy'de çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada - Son Dakika

Bakırköy'de çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada

14.02.2022 00:58
Bakırköy'de çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada

Bakırköy'de gece saatlerinde yaşanan silahlı çatışma sonrası zanlıların kaçış anları kameralara yansıdı.

Bakırköy'de gece saatlerinde yaşanan silahlı çatışma sonrası zanlıların kaçış anları kameralara yansıdı. 4 kişinin yaralandığı olayda 2 kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin kaçan şahısları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'nde gece iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde yaklaşık 50 boş kovanın bulunduğu çatışmaya ilişkin polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olaydan kısa süre sonra 2 şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, kaçan diğer şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Gece boyunca olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, sabah saatlerinden itibaren bölgedeki çalışmalarını sürdürdü. Ekipler delil toplayarak incelemelerini sürdürürken, olayın yaşandığı sokaktaki birçok araç zarar gördü.

Sokaktaki galerinin sahibi Levent Baykara, 6 araçlarının hasar gördüğünü kaydederek, "Gece beni aradılar. Çok bilgim yok. Bizim arkadaşlarımız vardı. Kurşunlar sekmiş arabalarımızda maddi hasar var. Olay bizeymiş gibi yansıyor. Bizle ilgili bir durum yok. 6 aracımız zarar gördü. Dışardaki araçlarımıza hep kurşun gelmiş" dedi.

Öte yandan şahısların olaydan sonra kaçış anı kameralara yansıdı. Görüntülerde zanlıların hızla farklı yönlere doğru kaçtıkları görülüyor. - İSTANBUL

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silahlı çatışma, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada - Son Dakika
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