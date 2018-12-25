Bakırköy'de Çocuklar Dileklerine Yarın Kavuşuyor
11 dakika önce
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun da katılacağı etkinlikle; çocuklara hayalini kurdukları dilekleri teslim edilecek.
Bakırköy Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Capacity AVM'ye konan "Dilek Ağacı"na yeni yıl öncesi dileklerini asan Bakırköylü dar gelirli ailelerin çocukları yarın(Çarşamba) saat 11.00'da hediyelerine kavuşacaklar.
Çocukların yeni yıl öncesi gerçekleşmesini istedikleri dilekleri arasında; bisiklet, oyuncak ev, uzaktan kumandalı akülü araba, mont, bot, spor ayakkabısı, eşofman takımı,top, paten, nevresim takımı, battaniye ve çeşitli oyuncaklar bulunuyor.
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, "Geleneksel hale getirdikleri 'Dilek Ağacı' ile yeni yıl öncesi alicenap, cömert ve hayırsever Bakırköylülerin katkılarıylaçocukların dileklerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacaklarını" söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:41 Kaynak: Bültenler
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