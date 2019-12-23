Bakırköy'de dansçı genci bıçaklayan şüpheli hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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Bakırköy'de dansçı genci bıçaklayan şüpheli hakkında yakalama kararı

6 saat önce

Bakırköy'de bıçaklı saldırıya uğrayan dansçı Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilen B.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bakırköy'de dansçı genci bıçaklayan şüpheli hakkında yakalama kararı, System.String[]

Bakırköy'de bıçaklı saldırıya uğrayan dansçı Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilen B.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bakırköy'de geçtiğimiz Cuma günü okul çıkışında Berhan Tamalan, tanımadığı bir grubun saldırısına uğramış ve bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Profesyonel dansçı olduğu öğrenilen gencin tedavisi hastanede devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın şüphelisi B.Ç. hakkında yaralı Tamalan'ın hayati tehlikesi olduğu için yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.

(İHA)

Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:00 Kaynak: İHA
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