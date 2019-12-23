Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de dansçı genci bıçaklayan şüpheli hakkında yakalama kararı - Son Dakika
Bakırköy'de dansçı genci bıçaklayan şüpheli hakkında yakalama kararı
6 saat önce
Bakırköy'de bıçaklı saldırıya uğrayan dansçı Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilen B.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:00 Kaynak: İHA
Bakırköy'de bıçaklı saldırıya uğrayan dansçı Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilen B.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bakırköy'de geçtiğimiz Cuma günü okul çıkışında Berhan Tamalan, tanımadığı bir grubun saldırısına uğramış ve bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Profesyonel dansçı olduğu öğrenilen gencin tedavisi hastanede devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın şüphelisi B.Ç. hakkında yaralı Tamalan'ın hayati tehlikesi olduğu için yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.
(İHA)
Son Dakika Suç örgütüne büyük darbe! Çete liderinin kim olduğunu öğrenenler duyduklarına inanamadı İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün iddiaları hakkında açıklama: 'Bir okul yap' denilmiş, onu da yapmamış