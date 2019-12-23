Bakırköy'de dansçı lise öğrencisi bıçaklandı - Son Dakika
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Bakırköy'de dansçı lise öğrencisi bıçaklandı

6 saat önce

BAKIRKÖY'de aynı zamanda profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan başka bir lisenin öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

Bakırköy'de dansçı lise öğrencisi bıçaklandı, System.String[]

BAKIRKÖY'de aynı zamanda profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan başka bir lisenin öğrencisi tarafından uğradığı  bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren gencin hayatı tehlikesi sürerken, şüpheli lise öğrencisi genç ise çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay,  geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınlarında yaşandı. Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 'nde öğrenci olan ve aynı zamanda Büyükçekmece Belediyesi Altın Köprü Halk Dansları topluluğunda dansçı olan Berhan Tamalan (17), iki arkadaşıyla birlikte okuldan çıktı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Tamalan ve arkadaşlarının önünü başka bir lisede okuyan B.Ç. (17) ve arkadaşlarının olduğu bir grup kesti.  B.Ç ve arkadaşları 3 gence saldırarak darp etmeye başladı. Bu genç dansçının iki arkadaşı grubun ellerinden kurtularak olay yerinden kaçtı. Tamalan ise kaçamayarak B.Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından aldığı iki bıçak darbesinden biri genç dansının akciğerine isabet etti. Ağır yaralanan ve kan kaybeden genci orada bırakan saldırganlar olay yerinde uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciye yaptığı ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi olduğu öğrenilen genç dansçıyı bıçaklayan saldırgan B.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı küçük şüpheli B.Ç. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken,  şüpheli çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"DUYDUK Kİ SERBEST BIRAKILMIŞ.  BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADIK."

Gencin dayısı  Zafer Aldoğan,  saldırganın serbest kalmasına üzüldükleri söyledi.  Aldoğan, "Okul çıkışında dövülüyor. Yetmezmiş gibi bir kişi tarafından bıçaklanıyor" dedi.  Yeğenin bir çok ödülü olduğunu ve grubuyla dans yarışmalarında Türkiye'yi ülkemizi temsil ettiğini belirten dayı Aldoğan, "Halbuki bizim çocuğumuz bu işlerin içinde olmayan kendi işinde gücünde bir çocuk. Sokakta gezen bir çocuk değil. O sırada 3 kişiler. Hepsi darbe alıyor ama 2'si kaçıyor ama Berhan kaçamıyor" diye konuştu. Gencin bir başka akrabası Ruhi Özek ise, "Ailesine bağlı bir çocuk. Dövüşle kavgayla işi olmayan bir insan. Çocuğun hayatı tehlikesi var. O gruplarla hiç bir ilgisi yok" şeklinde konuştu. Saldırgan B.Ç.'nin de aralarında olduğu bir grubun daha önce de bir başka öğrenci grubunu darp ettiği iddia edildi. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.


Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:23 Kaynak: DHA
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