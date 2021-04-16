BAKIRKÖY'DE DANSÇI LİSE ÖĞRENCİSİNİ BIÇAKLAYAN SANIĞA 3 YIL 4 AY HAPİS - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE DANSÇI LİSE ÖĞRENCİSİNİ BIÇAKLAYAN SANIĞA 3 YIL 4 AY HAPİS

16.04.2021 14:20

BAKIRKÖY'DE DANSÇI LİSE ÖĞRENCİSİNİ BIÇAKLAYAN SANIĞA 3 YIL 4 AY HAPİS Sevda SARIKAYA BAKIRKÖY'de 2019 yılında profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan T.'nin, başka bir lisenin öğrencisi Baran Ç. tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanmasına ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, Baran Ç.

BAKIRKÖY'DE DANSÇI LİSE ÖĞRENCİSİNİ BIÇAKLAYAN SANIĞA 3 YIL 4 AY HAPİS Sevda SARIKAYA BAKIRKÖY'de 2019 yılında profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan T.'nin, başka bir lisenin öğrencisi Baran Ç. tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanmasına ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, Baran Ç.'yi "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Yaralanan Berhan T.'nin annesi Kibriye T., karara tepki göstererek, "Çocuğumu öldürdük diye bırakmışlar. Mahkeme 3 yıl ceza verdi, fakat bunun yatarı yok. Bizim çektiğimiz acılar, çileler ne olacak. Bir üst mahkemeye başvuracağız. Hukuka ve adalete inanıyorum" dedi.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9. duruşmaya tutuksuz sanık Baran Ç. katılmadı. Müşteki Berhan T. sağlık sorunlarından dolayı duruşmaya katılmazken, annesi Kibriye T. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada konuşan Anne Kibriye T. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza almalarını istediğini belirtti. Mahkeme heyeti, Baran Ç.'nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olması ve yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri indirim uygulayarak "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. CEZALAR ERTELENDİ Mahkeme heyeti, A.B.A., E.C., B.E., S.U. ve T.T. hakkında ise "Kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 10 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ Üye Hakim A.B.A, E.C, B.E, S.U. ve T.T.?nin Baran Ç.?ye iştirak ettikleri görüşünde olduğunu belirterek, Berhan Tamalan'ın yaşamını tehlikeye sokacak şekilde "silahla yaralama" suçundan cezalandırılmaları gerektiğinden çoğunluğun kararına muhalif olduğunu belirtti.

"KARAR KARŞISINDA ŞOK OLDUK"

Davanın ardından anne Kibriye T. adliye önünde açıklama yaptı. Karara itiraz eden anne Kibriye T. oğlunun ölümden döndüğünü belirterek, " Bir senedir duruşmanız devam ediyordu, dün yaralama şeklinde karar çıktı. Biz buna şok olduk. Oğlum geçen sene bir çete grubu tarafından bıçaklanarak, yoğun bakımda yattı. Adli tıp raporları var. Ölümden döndü. Bir hafta boyunca yoğun bakımda yatarak hayat mücadelesi verdi. Bunun karşılığında çocuğum kurtuldu, fakat kasten öldürme suçundan dava açıldı.Sonucu yaralama olarak çıktı. Biz ailecek şoktayız. Berhan psikolojik tedavi görüyor, atlatamadı. Yaraları iyileşmedi. İki senedir sınavlara hazırlanamıyor, üniversite sınavlarına girecek ve ağrıları durmuyor. Psikolojik tedavisi devam ediyor. Doktoru izin vermediği için duruşmaya gelmedi. Duruşmaya geldiği zaman sonucun böyle olacağını biliyordu ve gelmek istemedi. Hak yerini bulsun, ben istiyorum ki yetkililer bu dosyaya el atsınlar. Lütfen herkesten rica ediyorum, gençlere doğru örnek olsunlar. Bunun sonucunda bu olmamalıydı, kasten öldürme suçu nasıl yaralama suçuna çevrilerek bu şekilde sonuç verilebilir"dedi.

"OĞLUMU ÖLDÜRDÜK DİYE BIRAKMIŞLAR"

Olayın planlı bir şekilde meydana geldiğini anlatan Kibriye T., "Bir gün önceden çocuk 'Ölüm fermanınızı imzalayacağım' diyor. Planlanmış bir şey açık açık ortada yazışmaları var. Kamera görüntüleri var. Sırtında 2 bıçak yarası var biri akciğerini diğeri omuriliğe bir santim kala bıçak yaraları var. Tabi ki sırtından birçok bıçak yarası var. Ama iki tanesini sokmuşlar. Çocuk yere düşmüş. 'Öldürdük' diye bırakmışlar zaten. Kanlar içinde kalmış çocuk nasıl kalksın, arayamamış kimseyi. Mahkeme 3 yıl ceza verdi, fakat bunun yatarı yok. Bizim çektiğimiz acılar bizim çektiğimiz çileler ne olacak. Bunun yatarı olmadığı için kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmasını istiyorum. İnşallah bir üst mahkeme doğru kararlar verir. Biz de yolumuza devam ederiz. Bir üst mahkemeye başvuracağız. Hukuka ve adalete inanıyorum. Vicdanı olan insanlar lütfen doğru kararlar versin" dedi.

İDDİANAME

20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen olay ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede şüpheli Baran Ç., hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu. Yaşı küçük diğer 5 çocuğun da hapisleri talep ediliyordu.

BAKIRKÖY'DE DANSÇI LİSE ÖĞRENCİSİNİ BIÇAKLAYAN SANIĞA 3 YIL 4 AY HAPİS
BAKIRKÖY'DE DANSÇI LİSE ÖĞRENCİSİNİ BIÇAKLAYAN SANIĞA 3 YIL 4 AY HAPİS
BAKIRKÖY'DE DANSÇI LİSE ÖĞRENCİSİNİ BIÇAKLAYAN SANIĞA 3 YIL 4 AY HAPİS
BAKIRKÖY'DE DANSÇI LİSE ÖĞRENCİSİNİ BIÇAKLAYAN SANIĞA 3 YIL 4 AY HAPİS

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Mahkeme, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE DANSÇI LİSE ÖĞRENCİSİNİ BIÇAKLAYAN SANIĞA 3 YIL 4 AY HAPİS - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray paylaşımı yapan Emre Çolak'ın Karagümrük'le yolları ayrıldı Galatasaray paylaşımı yapan Emre Çolak'ın Karagümrük'le yolları ayrıldı Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'la yaşanan gerginlikle ilgili sert tepki: Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'la yaşanan gerginlikle ilgili sert tepki: Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor Türk mühendislerin ürettiği elyaf, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi

Son Dakika Haberleri
14:30 Uganda'da feci ölüm! Top oynarken yıldırım çarpan çocuk hayatını kaybetti
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'la yaşanan gerginlikle ilgili sert tepki: Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi
13:36 Yoğun bakım sorumlusunun "Vakalar artmadı, patladı" sözleri salgındaki endişe veren durumu gözler önüne serdi
13:31 Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna yanıt verdi
13:13 Kılıçdaroğlu'ndan kripto para kararı tepkisi: Kime danıştın ey iktidar?
12:51 Müge Anlı'da mucize gibi olay! Aranan 6 çocuğu bir günde buldular
12:46 Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı
12:36 1 günlük evliliği nafakaya mahkum etmişti! Kastamonu'dan İstanbul'a yürüyen Mustafa'dan yeni haber
11:51 Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu
11:17 İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı
Belediye'den örnek hareket! Tüm alışverişlerini ilçe esnafından yapıyorlar Belediye'den örnek hareket! Tüm alışverişlerini ilçe esnafından yapıyorlar         
14:54
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 128 milyar dolarlık rezerv açıklaması Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 128 milyar dolarlık rezerv açıklaması         
14:53
Uganda'da feci ölüm! Top oynarken yıldırım çarpan çocuk hayatını kaybetti Uganda'da feci ölüm! Top oynarken yıldırım çarpan çocuk hayatını kaybetti         
14:31
İdam cezasından kaçıp geldi, koca şiddeti gördü! Öldüresiye dövüp mezarını kazmış İdam cezasından kaçıp geldi, koca şiddeti gördü! Öldüresiye dövüp mezarını kazmış         
14:26
Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor         
14:20
Erdal Beşikçioğlu, Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna yanıt verdi         
13:31
Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı         
12:46
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı         
11:46
'Kırmızı kod'lu alana ilk kez girildi! Doluluk oranı yüzde 95, hasta yaşı 30'a kadar indi 'Kırmızı kod'lu alana ilk kez girildi! Doluluk oranı yüzde 95, hasta yaşı 30'a kadar indi         
11:27
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde         
10:47
İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti         
09:43
Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım         
08:14
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 15:06:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BAKIRKÖY'DE DANSÇI LİSE ÖĞRENCİSİNİ BIÇAKLAYAN SANIĞA 3 YIL 4 AY HAPİS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei