Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de dehşet saçan savcının oğlunun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Bakırköy'de dehşet saçan savcının oğlunun yargılanmasına devam edildi
6 saat önce
BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SAVCININ OĞLUNUN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:06 Kaynak: DHA
BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SAVCININ OĞLUNUN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
Son Dakika Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti