Bakırköy'de dehşet saçan savcının oğlunun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakırköy'de dehşet saçan savcının oğlunun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bakırköy'de dehşet saçan savcının oğlunun yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SAVCININ OĞLUNUN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ.

BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SAVCININ OĞLUNUN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Bakırköy'de dehşet saçan savcının oğlunun yargılanmasına devam edildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:06 Kaynak: DHA
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