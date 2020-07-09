Bakırköy'de dehşet saçan sürücünün davasında mütalaa açıklandı (1) - Son Dakika

BAKIRKÖY'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen'in davasında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, Göçmen'in "Olası Kast ile yaralama", "Kasten Yaralama", "Silahla Kasten Yaralama" ve "Olası kasten yaralama" suçlarından toplamda 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.