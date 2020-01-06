BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜYE TAHLİYE (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜYE TAHLİYE (1) - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜYE TAHLİYE (1)

6 saat önce

BAKIRKÖY'de kız arkadaşını aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi.

BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜYE TAHLİYE (1), System.String[]

BAKIRKÖY'de kız arkadaşını aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi.

Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine karar verildi

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Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:14 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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