Bakırköy'de denize atlayan genç son anda kurtarıldı - Son Dakika

Bakırköy'de denize atlayan genç son anda kurtarıldı

06.02.2021 12:20
Bakırköy'de denize atlayan genç son anda kurtarıldı, System.String[]

Bakırköy'de denize atlayan genç son anda kurtarıldı Bakırköy'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir genç, denize atlayarak intihara teşebbüs etti.

Bakırköy'de denize atlayan genç son anda kurtarıldı

İSTANBUL - Bakırköy'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir genç, denize atlayarak intihara teşebbüs etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah saatlerinde Bakırköy sahilde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Oktay Barış isimli genç evde ailesiyle tartıştıktan sonra sinirlenerek evden ayrıldı. Bir süre sonra sahile gelen genç burada balıkçı barınaklarının tellerinden atlayarak kayalıklara doğru ilerledi. Kayalıklardan denize atlayan genç, intihar teşebbüsünde bulundu.

Gencin intihara teşebbüs ettiğini gören balıkçılar Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri genci denizden çıkarak balıkçı barınağa getirdi. Olayı duyan gencin ailesi de hemen olay yerine koştu. Elbiseleri çıkartılan gence battaniye örtülerek sıcak bir noktaya götürüldü. İntihara teşebbüs eden genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sahil Güvenlik, Ambulans, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de denize atlayan genç son anda kurtarıldı - Son Dakika


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