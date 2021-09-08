Bakırköy'de devrilen ağaç nedeniyle 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bakırköy'de şiddetli rüzgarın etkisiyle otomobilin üzerine devrilen ağaç, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi İncirli Yolu Sokak'ta yol kenarındaki ağaç, kuvvetli rüzgarın etkisiyle park halindeki 34 EA 4121 plakalı aracın üzerine devrildi.

Otomobilde hasar oluşurken, olay sırasında kaldırımda yürüyen Zekiye Çağıltı da ağacın bir kısmının üstüne devrilmesiyle yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki bir vatandaş tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağaç, ekiplerinin çalışması sonucu kesilerek kaldırıldı.