Bakırköy'de devrilen eşya yüklü kamyon trafiği tıkadı - Son Dakika

Bakırköy'de devrilen eşya yüklü kamyon trafiği tıkadı

Bakırköy'de virajı alamayarak devrilen ev eşyası yüklü kamyon nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Bakırköy'de virajı alamayarak devrilen ev eşyası yüklü kamyon nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Florya Caddesi'nden sahil istikametine giden Nezir Kaplan, kullandığı 34 CRV 054 plakalı ev eşyası yüklü kamyonla Şenlikköy Kavşağı'na girdi. Virajı alamayan Kaplan'ın aracı devrildi.

Araçta bulunan şoförle birlikte 3 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Bakırköy'de devrilen eşya yüklü kamyon trafiği tıkadı

Bakırköy, Florya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 16:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de devrilen eşya yüklü kamyon trafiği tıkadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Son Dakika: Galatasaray, evinde Gaziantep'i 3-1 mağlup etti Çorum'da koronavirüs kaynaklı can kaybı hızla artıyor! 2 günde 21 kişi hayatını kaybetti Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor Fatih Terim'den iddialı sözler: Galatasaray seçenek olamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisine "Dede" diyen çocuğun gülümseten diyaloğu Polatlı'da etkili olan kum fırtınası günlük yaşamı olumsuz etkiledi 65 yaşındaki adam, evde kendini iple tavana asarak intihar etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert yanıt: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Otomobil ile pikap araç mezarlık önünde çarpıştı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 4 yaralı var Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti
Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı         
17:17
Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle         
17:15
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi         
17:08
Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu         
17:08
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı         
17:03
Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı         
16:12
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek         
15:49
Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız         
15:24
Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı         
15:16
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti         
14:17
Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını ülkenin tüm bölgelerine gönderdi Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını ülkenin tüm bölgelerine gönderdi         
14:09
Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek         
14:03
Türkiye'nin yer fıstığı üretim merkezi Osmaniye'de hasat başladı Türkiye'nin yer fıstığı üretim merkezi Osmaniye'de hasat başladı         
13:06
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Oğlunu pompalı tüfekle yaralayan baba, kan revan içinde polise teslim oldu Oğlunu pompalı tüfekle yaralayan baba, kan revan içinde polise teslim oldu         
11:33
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor         
11:15
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında         
09:28
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor         
08:42
Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm         
08:34
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 22:28:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakırköy'de devrilen eşya yüklü kamyon trafiği tıkadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei