Bakırköy'de devrilen eşya yüklü kamyon trafiği tıkadı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Bakırköy 'de virajı alamayarak devrilen ev eşyası yüklü kamyon nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı