Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de devrilen tırın şoförü yaralandı
Son Dakika Güncel Bakırköy'de devrilen tırın şoförü yaralandı

Bakırköy'de devrilen tırın şoförü yaralandı

19 dakika önce

Bakırköy'de üst geçidin altına çarparak devrilen tırın şoförü yaralandı.

Bakırköy'de üst geçidin altına çarparak devrilen tırın şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski Havalimanı Caddesi'nden Atatürk Havalimanı istikametine giden Rahmi Yılmaz yönetimindeki 34 SBC 42 plakalı tekstil ürünü yüklü tırın üzerindeki konteyner, tren üst geçidinin altına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın şoförü Yılmaz yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, tırın kurtarıcı araçlar yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bakırköy'de devrilen tırın şoförü yaralandı

İstanbul Atatürk Havalimanı, Rahmi Yılmaz, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:24 Kaynak: AA
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