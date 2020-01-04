Bakırköy'de doktora saldıran şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de doktora saldıran şahıs yakalandı - Son Dakika

Bakırköy'de doktora saldıran şahıs yakalandı

6 saat önce

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevusuz bir şekilde muayene olmak isteyip doktora saldıran zanlı yakalandı.

Bakırköy'de doktora saldıran şahıs yakalandı, System.String[]

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevusuz bir şekilde muayene olmak isteyip doktora saldıran zanlı yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Dün, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Polikliniğinde görevli asistan doktora saldıran şüpheli yakalandı. İddialara göre randevusuz şekilde muayene olmak isteyen şahıs, randevulu hastanın çok olduğu ve öğleden sonra oluşabilecek bir boşlukta muayene olabileceği bilgisi üzerine doktora saldırmıştı. Olayın ardından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırı anı kameralara yansıyan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Polis ekipleri yapılan tahkikat sonucu evinde bulunmayan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışmalarını sürdürürken şüpheli şahıs gece saatlerinde karakola giderek teslim oldu.


Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şahıs sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesine sevk edildi. - İSTANBUL

Sadi Konuk, Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:26 Kaynak: İHA
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