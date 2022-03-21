İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE DOKTORA SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE DOKTORA SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

21.03.2022 01:53
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE DOKTORA SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan M.K.?nın doktor M.S.D. ve güvenlik görevlisi T.Ö.?yü darbettiği anlar görülüyor. Olay sonrasında M.K. gözaltına alındı.

Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis bölümünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. M.K., acil servis kapısı önündeki şeridi geçmek istedi. Daha sonra güvenlik görevlisi M.K.?ya beklemesi gerektiğini söyledi. Güvenlik görevlisi ile M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.K. güvenlik görevlisine tokat attı. Olaya müdahale etmek isteyen acil serviste görevli doktor M.S.D'yi de darbetti. Olayın ardından M.K. gözaltına alındı.

"HEPİNİZİ GÖMMEZSEM ADAM DEĞİLİM"

Kavga anı hastanede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde M.K. isimli kişinin "Hepinizi gömmezsem adam değilim" dediği anlar saniye saniye görüntülendi.

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE DOKTORA SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE DOKTORA SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE DOKTORA SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE HAMİLE EŞİNİN İTİLDİĞİ İDDİASIYLA HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE HAMİLE EŞİNİN İTİLDİĞİ İDDİASIYLA HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güvenlik Görevlisi, Sadi Konuk, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE DOKTORA SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i farka boğdu!
00:17 Büyükçekmece sahilde Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 ceset bulundu!
00:10 Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede, FB TV canlı yayın anlatımı sosyal medyaya damga vurdu
23:59 AK Partili Şamil Tayyar: Kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada o beğenmediği teşkilatlar topluyor
23:44 Alparslan Kuytul, gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandı!
23:29 Ünlü oyuncu Hülya Avşar: Manukyan'ı çok oynamak isterdim, izin vermediler
23:23 AIDS olduğu söylenen Fehmi Dalsaldı: Yoğun bakımda canım incir reçeli çekti
23:07 Rıdvan Dilmen alay konusu oldu: Frey'in yorumcu hali
22:10 Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hücumuna koşarak destek verdi
21:51 İçişleri Bakanı Soylu: Kuytulcuların tahrik ve hakaretlerine sert müdahale sebebiyle gerekli soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 02:00:16. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE DOKTORA SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement