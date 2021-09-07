Bakırköy'de drone destekli korona virüs denetimi - Son Dakika

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polisleri, artan korona virüs vakalarına karşı ilçe genelinde ve sahillerde drone destekli denetimlerde bulundu. Sahilde bulanan vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı. Polis ekipleri vatandaşlara korona virüse karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgiler aktardı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde drone destekli korona virüs denetiminde bulunarak, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşları tek tek uyardı.

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