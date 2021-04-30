Bakırköy'de drone destekli tam kapanma denetimi - Son Dakika

Bakırköy'de drone destekli tam kapanma denetimi

İSTANBUL - Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde aldığı çok yoğun önlemlerle denetimlerini sürdürüyor. Bir çok noktaya kurulan kontrol noktalarında izni olmayan sürücülerin geçmesine izin verilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 17 gün sürecek tam kapanma dün akşam 19.00 itibariyle başladı. Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte İstanbul ve yurt genelinde polis ekipleri de denetimlerini arttırdı. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de ilçenin bir çok noktasında oluşturduğu kontrol noktalarında denetimlerini sürdürdü. Bu sırada polis drone'u da havadan denetimlere destek verdi. Ekipler kontrol noktasında araçları tek tek durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı. Kısıtlamadan muaf olmayan ve izin belgesi olmayan kişilerin bu noktalardan geçmesine izin verilmezken, bu kişilere cezai işlem uygulandı.