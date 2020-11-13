Bakırköy'de drone ile sigara ve maske denetimi - Son Dakika

Bakırköy'de drone ile sigara ve maske denetimi

13.11.2020 18:49
Bakırköy'de drone ile sigara ve maske denetimi, System.String[]

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone ile ilçe meydanında maske ve sigara yasağına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone ile ilçe meydanında maske ve sigara yasağına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında sigara içtiği tespit edilen vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında il valiliklerine gönderdiği genelgeyle trafiğe kapalı meydan, cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştı. Bu genelge doğrultusunda harekete geçen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğunlukta olduğu Bakırköy Meydanında drone ile denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında drone ile sigara içtiği maske takmadığı tespit edilen vatandaşlar durdurularak cezai işlem uygulandı.

Denetimleri yerinde bulduğunu söyleyen bir vatandaş, "Sigara nefret ettiğim bir şey. Sigaraya çok sevindim. 65 yaş yerine gençlerimize yapılsa daha iyi, gençlerde geçen gün gördüm, ayağına takmış, koluna takmış. İnşallah bu günlerde geçecek tabi, denetimleri yerinde buluyorum, özellikle sigara konusunu" dedi. - İSTANBUL

Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy, Sigara, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de drone ile sigara ve maske denetimi - Son Dakika


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