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İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN KÖPEK, OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE ANILDI - Son Dakika

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN KÖPEK, OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE ANILDI

09.02.2022 21:25

BAKIRKÖY'de otobüs durağının önünden geçen Marshall isimli köpek, elektrik akımına kapılarak ölmüştü.

BAKIRKÖY'de otobüs durağının önünden geçen Marshall isimli köpek, elektrik akımına kapılarak ölmüştü. Köpeğin sahibi Pouyan Joharıyan ve arkadaşları olay yerine gelerek Marshall'ı andı.

Olay, geçen hafta Çarşamba akşamı Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi'nde meydana geldi. Pouyan Joharıyan bir internet uygulaması üzerinden köpeği Marshall'ı gezdirmesi için Eren Kızılaslan'la anlaştı. Eren Kızılaslan, köpekle caddede yürümeye başladı. Harmanlar otobüs durağına geldiklerinde köpek, elektrik akımına kapıldı. Köpek bir süre can çekiştikten sonra hayatını kaybetti.

"AİLEMİZDEN BİRİ GİTTİ"

Yaşanan üzücü olayın ardından Pouyan Joharıyan ve arkadaşları olay yerine gelerek Marshall'ı andı. Yere karanfil bırakıp mumlar yaktıktan sonra "Marshall bir tanem. Sen her an bizimlesin" yazılı pankart astılar. Daha sonra üzüntüsünü dile getiren Pouyan Joharıyan'ın ablası Mona Joharıyan, "Marshall ailemizden biriydi. Çok üzücü bir olaydı. Elektriğin burada yerde olması çok garip bir olay. Bu olay belki de çocuklarında başına gelebilirdi. 10 gün önce de Şişli'de bir köpek elektrik akımında dolayı hayatını kaybetmişti. Bu kısa sürede ikinci defa bu olayın yaşandı. Burada insanların ihmalinden dolayı bu olaylar yaşandı ve biz Marshall'ı kaybettik. Ailemizden bir kişi gitti" dedi.

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN KÖPEK, OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE ANILDI
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN KÖPEK, OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE ANILDI
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN KÖPEK, OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE ANILDI
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN KÖPEK, OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE ANILDI
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN KÖPEK, OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE ANILDI
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN KÖPEK, OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE ANILDI
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN KÖPEK, OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE ANILDI

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Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN KÖPEK, OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE ANILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN KÖPEK, OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE ANILDI - Son Dakika
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