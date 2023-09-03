Bakırköy'de Emekli Albayın Ölümü - Son Dakika

Bakırköy'de Emekli Albayın Ölümü

Bakırköy\'de Emekli Albayın Ölümü
Son Güncelleme: 03.09.2023 12:32

Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katında yalnız yaşayan emekli albay Erol Sanver'in (85) cansız bedeni bulundu. Apartman sakinleri daireden gelen kokuyu fark ederek ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bakırköy'de 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan emekli albay ölü bulundu.
Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katında yalnız yaşayan emekli albay Erol Sanver'in (85) cansız bedeni bulundu. Apartman sakinleri daireden gelen kokuyu fark ederek ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapalı olan daire kapısını açması üzerine Sanver'in cansız bedeninin yerde olduğu görüldü. 2 çocuk abası emekli albay Erol Sanver'in 5 yıl önce de eşini kaybettiği öğrenildi. Henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybeden Emekli albayın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sanver ile ilgili konuşan komşusu Mukaddes Budun "İyi insandı. Kimseye bir zararı yoktu. Eşi de 5-6 yıl önce ölmüştü. 2 oğlu var. Oğulları var ama o kapıyı açmıyordu. Üzüldüm kedilere de bakıyordu. 30 yıllık komşum. Kendi hallerinde insanlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zeytinlik, İtfaiye, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de Emekli Albayın Ölümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de Emekli Albayın Ölümü - Son Dakika
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