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Bakırköy'de engellilerin kullandığı yola beton bariyer engeli

6 saat önce

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Genel Başkanı Ramazan Baş, Bakırköy Belediyesi'nin kaçak hafriyat dökümünü engellemek amacıyla yola koyduğu beton bariyerler sebebiyle mağdur olduklarını dile getirdi.

Bakırköy'de engellilerin kullandığı yola beton bariyer engeli, System.String[]
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Genel Başkanı Ramazan Baş, Bakırköy Belediyesi'nin kaçak hafriyat dökümünü engellemek amacıyla yola koyduğu beton bariyerler sebebiyle mağdur olduklarını dile getirdi. Genel merkeze yaklaşık 500 metrelik kestirme yolu kullanamayan engelli vatandaşlar yaklaşık 2 kilometrelik alternatif yolu kullanmak zorunda kalıyor.

Bakırköy Belediyesi, kaçak hafriyat ve moloz dökümünü engellemek amacıyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Genel Merkezi girişindeki yolu beton bariyerle kapattı. Merkeze yaklaşık 500 metre mesafede olan yolu kullanamayan engelli dernek üyeleri yolun kapalı olması sebebiyle yaklaşık 2 kilometrelik yolu kat ederek merkeze ulaşabiliyor. TOFD Genel Başkanı Ramazan Baş yolun kapatılması ile ilgili olarak, "Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin genel merkezi burada 20 yıldır hizmet vermektedir. Burada Görme Engelliler ve ALS Derneği gibi başka engelli dernekleri de var. Burası engelliler sosyal ve eğitim merkezi haline geldi. Bu yol stabilize bir yol aslında. Buradaki sorunlar İSKİ Artırma Tesisi ile iki yıl önce başladı. Yolda ciddi bir hasar meydana geldi. Büyük tonajlı ağır araçları burayı kullanınca burası çok zor kullanılan bir yol oldu. Daha fazla yol kat ediyoruz. İSKİ'den dolayı yolun kullanımında bozulma var. Biz her iki tarafı da kullanmaya ihtiyaç duyuyoruzö dedi.

Bakırköy Belediyesi ile yolun durumunu görüştüklerini dile getiren Baş, "Yol kapatılınca bizim kullanım alanımız da zorlaştı. Bununla ilgili Bakırköy Belediyesi yetkilileri ile görüştük. En kısa zamanda bu sorunu halledeceklerini söylediler. Yolun kapatılma sebebi olarak da kaçak moloz kamyonlarının moloz ve hafriyat döktüklerini bunu ancak yolu kapatarak önleyebildiklerini belirttiler. Biz de yolun uzadığını ve başka mağduriyetlerimizi dile getirdik. Yaklaşık 3 aydır yolun bir taraftan girişi kapatılmış durumdaö diye konuştu.

Genel Merkez'in bulunduğu arazide 112 Acil noktası ve başka derneklerin de olduğunu ifade eden Baş, ambulansların da kısa yolu kullanamadıklarını ve yaklaşık 2 kilometrelik yolu kat ettiklerini söyledi. Baş, ayrıca dernek çevresinde yaşadıkları sorunlara da değindi. Baş, "112 Acil de bizim gibi yolu uzatarak kullanıyor. Acil hastaya ya da acil gidilmesi gereken yere giderken mağduriyet yaşıyor olabilirler. Burada gayri ahlaki durumlar yaşanıyor. Yoğun alkol tüketimi ve genel tuvalet olarak kullanılıyor bu alan. Acemi sürücülerin kullanım alanı haline geldi. Engellilerin kullanıldığı bir yolda sürücülere araba kullanmayı öğretiyorlar. Buranın daha güzel bir sosyal alan haline gelmesi ve yolun da bir an önce asfaltlanıp kullanılacak hale getirilmesi gerekirö ifadelerinde bulundu.


- İstanbul
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:15 Kaynak: DHA
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