BAKIRKÖY'DE ESKİ EŞİNİ DARP EDEN SANIK HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika

BAKIRKÖY'de eski eşi Rüya K.'yi (29) farklı tarihlerde darp edip, yaraladığı ve evinin önünde ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık Tarık Keskin (28) ilk kez hakim karşısına çıktı. Rüya K. "Bu olayın ölümle sonuçlanmaması için sanığın ceza almasını istiyorum" dedi. Yakalandığı sırada üzerinden sahte polis kimliği de çıkan sanık Tarık Keskin üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tarık Keskin, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken, müşteki Rüya K. ile avukatı Caner Şahin katıldı. Hakim, sanık Keskin'in Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de "Konut dokunulmazlığıö, "Basit yaralamaö, "Mala zarar verme", "Hakaret" ve "Silahla tehdit" suçlarından da yargılandığı bir dosyası olduğunu, söz konusu dosyanın Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirildiğini söyledi.

HER ŞEYİ KENDİSİ KURDU

Sanık Tarık Keskin duruşmada "Beni kendisi çağırdı, o yüzden gittim. İş yerinin dışında görüştük. Ben bacağına bıçak değdirmedim, tehdit edici şekilde mail göndermedim. Her şeyi kendisi kurdu. Ben kendisini iteklemedim, hakaret etmedim. Ben onun fotoğraflarını da paylaşmadım, kendisi paylaşmıştır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

SİLAHI ONUN EVİME KOYDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Sanık Keskin, müşteki Rüya K.'nin evine gelip onu darp ettiği iddiasıyal ilgili olarak, "Bu tamamen iftira. Olay tarihinde ben Ankara 'da düğündeydim. Müştekinin evine zorla girip yumruk attığım doğru değildir. Ayrıca kimse 'Kim o' demeden kapıyı açmaz. Ben evinin önüne gidip havaya ateş etmedim. Benim bir silahım bile yok. Silahı onun evime koyduğunu düşünüyorum. Silahta parmak izi incelemesi yapılırsa benim olmadığı ortaya çıkacaktır."

AİLEMDEN PARA İSTEMİŞMüşteki Rüya K.'nin kendine mail üzerinden hakaret mesajları attığını öne süren sanık Keskin, "Rüya K. ben tutuklandıktan sonra ailemle konuşmuş. 50 bin lira para istemiş arkadaşımdan şikayetinden vazgeçmesi için. Arkadaşım da 30 bin lira para vermiş. Müştekinin anlattığı çoğu şey yalandır. Beraatimi istiyorum" şeklinde beyanda bulundu.

DARP RAPORLARIM VARSöz alan müşteki Rüya K. ise sanığın kendisini iş yerine gelerek sık sık darp ettiğini öne sürerek "Darp raporlarım, görüntülerim var. İş yerindeki herkes şahidimdir. Tarık'ın geldiğini duyunca iş yerindeki arkadaşlarım yanıma geliyordu çünkü daha önce defalarca beni dövmüştü. İş yerime gelip bıçağı masanın altından bacağıma değdirdi. Sonra cep telefonumu alıp gitti. Telefonu geri almak için peşinden gittim. Arabasına binmemle birlikte benim ağzımı burnumu kırdı. Sanık beni ve ailemi sürekli rahatsız etmektedir." dedi.

YERDEYKEN GÖZÜME TEKME ATTIRüya K.: "Kendisinin işi yoktur. İş yerime gelirken aracının plakalarını söküyordu. Beni daha önce Bakırköy Meydan'da silahla kovaladı. Evime geldiği gün de ben çöpçü sanıp kapıyı açtım. Açar atmaz bana yumruk attı, yere düştüm. Yerdeyken gözüme tekme attı, telefonumu kırdı. 19 Temmuz'da ise evimin önünde silahla ateş açtı. Silah son raddeydi, sanık silahın benim olduğumu iddia ediyor. Bunu kanıtlayabilirse mahkeme ne derse kabul edeceğim. Sanık yakalandığında aracının içerisinden bir sürü sahte polis kimliği çıktı. Sanığın iddia ettiği gibi kimseden para almadım. Ben boşanma aşamasında bile kendisinden nafaka almadım." şeklinde beyanda bulundu.

30'UN ÜZERİNDE SUÇ KAYDI VARMüşteki avukatı Caner Şahin sanığın 30'un üzerinde suç kaydı olduğunu belirterek, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Cumhuriyet savcısı da sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Söz verilen sanık Keskin de "Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM ETTİAra kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

ÖLÜMLE SONUÇLANMAMASI İÇİN CEZA ALMASINI İSTİYORUMDuruşmanın ardından adliye önünde avukatıyla basın açıklaması yapan Rüya K. "Kendisi devamlı suç işleyen biri. Bu benim birinci değil, onuncu dosyam olabilir. Ben bu konuda çok mücadele verdim. Ben bu olayın ölümle sonuçlanmaması için sanığın ceza almasını istiyorum" dedi.

İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tarık Keskin hakkında "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Basit yaralama", "Mala zarar verme", "Silahla tehdit", "Hakaret", "Zincirleme şekilde Tehdit", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından Keskin'in 5 yıl 10 aydan 26 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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