Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandı

24.09.2022 21:47
Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandı

Bakırköy'de eski komşusunu çalıştığı iş yerinde satırla öldürdüğü belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bakırköy'de eski komşusunu çalıştığı iş yerinde satırla öldürdüğü belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Şenlikköy Mahallesi'nde bir fırında çalışan Celal Kılıç (40), yanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen eski komşusu Necat D. (32) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Necat D'nin satırla saldırdığı Kılıç başından ve boynundan ağır yaralandı.

Necat D. satırla birlikte olay yerinden kaçarken ihbar üzerine fırına polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede, Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tespit ettikleri şüpheli Necat D'yi Küçükçekmece'de çalıştığı iş yerinde yakalayıp gözaltına aldı.

Olay güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, başında motosiklet kaskı bulunan şüpheli Necat D'nin fırının önünde bir süre bekleyerek içeriye girdiği, bir süre kaldıktan sonra dışarı çıkıp olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, cinayet şüphelisi Necat D'nin 4 kaydı bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli Necat D. ilk ifadesinde maktulle eskiden komşu olduklarını, aralarında daha öncesinden husumet bulunduğu ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini beyan etti.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Celal Kılıç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine gençler alkışla karşılık verdi: 8 ay sonra birilerini deli edeceksiniz
21:09 ABD'den Çin'e Rusya konusunda gözdağı: Destek verirseniz bunun sonuçları olur
20:44 Şarampole yuvarlanan otomobilde aynı aileden 1'i bebek 3 kişi can verdi
19:32 Rize'de yılın ilk karı! Yüksek kesimler beyaza büründü
18:49 Ekonomi eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hani her taraf çökmüştü
18:40 Bakırköy'de korkunç olay! Husumetli olduğu komşusunu fırında satırla öldürdü
18:30 Vatandaşlar ucuz halı alabilmek için birbirini ezdi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sakarya gafına gönderme: Yolunu şaşırmış
17:46 Seferberlik ilanı sonrası kaçışlar başlamıştı! Birliğine teslim olmayan Ruslara ağır hapis cezası verilecek
17:32 Ortaköy'de takım elbiseli güvenlikler dehşet saçtı! 1'i kadın 3 kişi dakikalarca darbedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 21:47:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement