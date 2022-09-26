Bakırköy'de 23 Eylül Cuma günü Şenlikköy Mahallesi'nde bir fırında çalışan Celal Kılıç, yanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen eski komşusu Necat D. ile tartışmış, bu kişinin satırla saldırması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Celal Kılıç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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