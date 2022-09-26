Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı

26.09.2022 11:50
Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı

Bakırköy'de eski komşusunu çalıştığı iş yerinde satırla öldürdüğü belirlenen şüpheli, tutuklandı.

Bakırköy'de eski komşusunu çalıştığı iş yerinde satırla öldürdüğü belirlenen şüpheli, tutuklandı.

Şenlikköy Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen eski komşusu Celal Kılıç'ı (40), çalıştığı fırında satırla öldüren şüpheli Necat D. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Adalet Sarayı'na çıkarılan şüpheli, savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması istemiyle hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Necat D'nin, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Bakırköy'de 23 Eylül Cuma günü Şenlikköy Mahallesi'nde bir fırında çalışan Celal Kılıç, yanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen eski komşusu Necat D. ile tartışmış, bu kişinin satırla saldırması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tespit ettikleri şüpheli Necat D'yi Küçükçekmece'de çalıştığı iş yerinde yakalayıp gözaltına almıştı.

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Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandı Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandı
Kaynak: AA

Celal Kılıç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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