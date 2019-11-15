Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de evde ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu
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Bakırköy'de evde ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu

6 saat önce

Bakırköy Osmaniye'de bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu.

Bakırköy'de evde ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu, System.String[]

Bakırköy Osmaniye'de bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu. Evdeki cesetlerin Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen'e ait olduğu öğrenilirken Bahattin Delen'in kuyumculuk yaptığı belirtildi.


Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu. Olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, evde yapılan incelemelerin ardından cesetlerin Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen'e ait olduğu öğrenildi. Bahattin Delen'in kuyumculuk yaptığı öğrenildi.


İncelemelerin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bakırköy Kaymakamlığı ise ekiplerin ölçümleri sonucu olay yerindeki kokunun siyanürden kaynaklandığının tespit edildiğini açıkladı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Osmaniye, Bakırköy, Çeşme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:52 Kaynak: İHA
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