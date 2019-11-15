Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de evde ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu
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Bakırköy'de evde ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu

6 saat önce

Bakırköy Osmaniye'de bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu.

Bakırköy'de evde ölü bulunan 3 kişinin isimleri belli oldu, System.String[]

Bakırköy Osmaniye'de bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu. Evdeki cesetlerin Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen'e ait olduğu öğrenilirken Bahattin Delen'in kuyumculuk yaptığı belirtildi.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta bir dairede cesetleri bulunan 1'i çocuk 3 kişinin isimleri belli oldu. Olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, evde yapılan incelemelerin ardından cesetlerin Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki Ali Delen'e ait olduğu öğrenildi. Bahattin Delen'in kuyumculuk yaptığı öğrenildi.

İncelemelerin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bakırköy Kaymakamlığı ise ekiplerin ölçümleri sonucu olay yerindeki kokunun siyanürden kaynaklandığının tespit edildiğini açıkladı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Osmaniye, Bakırköy, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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