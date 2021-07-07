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BAKIRKÖY'DE FALÇATALI SALDIRIYA UĞRAYAN ANNA BUTİM YÜZÜMÜN YARISI ELİMDEYDİ, ÖLECEĞİM DİYE ÇOK KORKTUM - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE FALÇATALI SALDIRIYA UĞRAYAN ANNA BUTİM YÜZÜMÜN YARISI ELİMDEYDİ, ÖLECEĞİM DİYE ÇOK KORKTUM

07.07.2021 18:13

BAKIRKÖY'de boşanmak isteyen Ukrayna uyruklu eşi Anna Butim'i (28) falçatayla yüzünden yaraladığı gerekçesiyle hakkında 20 yıla kadar hapis istenen sanık Mesut Öztürkmen (44), Bir anda kendimi kaybettim. Arkadan giderek yanımdaki falçatayla sadece yüzüne vurdum.

BAKIRKÖY'de boşanmak isteyen Ukrayna uyruklu eşi Anna Butim'i (28) falçatayla yüzünden yaraladığı gerekçesiyle hakkında 20 yıla kadar hapis istenen sanık Mesut Öztürkmen (44), Bir anda kendimi kaybettim. Arkadan giderek yanımdaki falçatayla sadece yüzüne vurdum. Öldürme amacım olsaydı yüzüne değil boğazına vururdum dedi. Müşteki Anna Butim ise, Sanık bıçakla bana 3 kere hamle yaptı. O an şoka girdim, yüzümün yarısı elimdeydi, çok kan akmıştı. Öleceğim diye çok korktum diye konuştu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mesut Öztürkmen ile şikayetçi Anna Butim ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mesut Öztürkmen savunmasında Müşteki benim resmi nikahlı eşimdir. Evden ayrıldı, gitti. 5 aydır da kendisinden haber alamıyordum. Beni bütün sosyal medyadan engellemiş. Kız kardeşinin sosyal medya paylaşımı üzerine müştekinin İstanbul'da olduğunu anladım. Ben AVM konuşmak amacıyla bekledim, ancak gelmedi. Bahsi geçen AVM'ye olay gününden bir gün önce gittim. Olay günü tekrar gittim bekledim, yine yoktu. 1 saat kadar sonra kız kardeşi, baldızın kocası ve eşimin sevgilisi olacak kişi ile birlikte oturuyorlardı. Ben arkalarından izlemeye başladım. Sevgilisi olan kişi eşimin saçını okşayınca dayanamadım. O adam eşimin yanında olmasaydı aklımda kesinlikle bu olayı gerçekleştirmek yoktu. O anda iş yerinde çalıştığım maket bıçağı yanımdaydı. Bana sürekli 'Yaşlısın' diyordu. Bir anda kendimi kaybettim. Arkadan giderek sadece yüzüne vurdum. Öldürme amacım olsaydı yüzüne değil boğazına vururdum dedi.

KİMSE İÇİN CEZA YATILMAZMIŞ. BU SAATTEN SONRA NE YAPARSA YAPSIN

Eski eşinin 3 çocuğunu bırakıp başka bir adama kaçtığını öne süren sanık Öztürkmen, Bu eşimin de bu şekilde yapmasıyla bir anda böyle bir olay oldu. Bir insan ne için evlenir, mutlu bir aile kurmak için. Ben 3 sene evli kaldım. Hiçbir gün mutlu olamadım. Benim tertemiz sicilim vardı. Pişmanım, kimse için ceza yatılmazmış. Bu saatten sonra ne yaparsa yapsın. Resmi olarak boşandık diye konuştu. Mahkeme Başkanı'nın sorusu üzerine sanık Öztürkmen, AVM'ye girerken güvenlikten geçtim. Ancak HES kodu dışında herhangi bir şey sormadılar. Ben arkadan gittim saçını tutup, sağ yanağından başının üst tarafına doğru iki hamle yaptım şeklinde savunma yaptı.

YÜZÜMÜN YARISI ELİMDEYDİ, ÇOK KAN AKMIŞTI

Sevgilisi olduğu iddialarını reddeden şikayetçi Anna Butim, İlk olarak sanığın bahsettiği kişi benim arkadaşımdır, kendisi önceden de biliyor. Mesut beni hep tehdit ederdi, mesajları da vardı. Mesut bana sürekli 'Seni ve ailenden 4 kişiyi öldüreceğim' diye mesaj atıyordu. Olayın olduğu an arkamdan bir şeyin düştüğünü sandım. Psikolojim o günden beri zaten çok bozuk. Sanık hiçbir şey söylemeden arkadan geldi. Saçımı çok güçlü bir şekilde arkaya doğru çekti. Saçımı çektiğinde ben öleceğimi düşündüm. Mesut'u ayırdıklarında elinde benim saçım kalmıştı. Bıçakla bana 3 kere hamle yaptı. O an şoka girdim, yüzümün yarısı elimdeydi, çok kan akmıştı. Öleceğim diye korkmuştum. Halen Mesut ne zaman çıkıp beni öldürecek diye korkuyorum. Hayatımda da kimse yoktu. Sanık bana sürekli şiddet uyguluyordu, cinsel anlamda zorla ilişkiye girmek istiyordu. Olaydan sonra yüzümün sağ tarafında seyirme başladı. Sağ kaşımı hareket ettiremiyorum. Sağ göz kapağım tam kapanmıyor, sağ yüzümde hissizlik var ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMA

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan şikayetçi Anna Butim'in avukatı Tuba Özel, Sanık tabi her zamanki gibi hiç şaşırmadığımız ifadelerde bulundu. 'Erkek arkadaşını gördüm, sinirlendim, delirdim, bu nedenle yaptım. 'Öldürme kastım yoktu, pişmanım' gibi ifadelerde bulundu. Bunlar tamamen mesnetsiz ifadelerdir. Zaten böyle bir şeyin olmadığını, daha öncesinde tehditlerin de var olduğu, Körfez Asliye Ceza Mahkemesindeki 'Tehdit' davasından da çok açıkça ortadadır diye konuştu.

İDDİANAME

Bakırköy'de bulunan bir AVM'de 15 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen olay Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede anlatıldı. İddianamede mağdur Anna Butim'in şüpheli Mesut Öztürkmen'e boşanma davası açtığına ve uzaklaştırma kararı aldığına da yer verildi. Şüpheli Mesut Öztürkmen'in eşinin bir alışveriş merkezinde çekilmiş fotoğraflarını gördüğü bunun üzerine olay gününden birkaç gün öncesinde AVM'ye gidip beklemeye başladığı anlatıldı. Olay günü şüphelinin, mağdur Anna'yı görerek falçatayı çıkarıp eşinin göremeyeceği şekilde arkadan saldırarak mağdur Anna'nın kulağı ile burun arasındaki kısmı kestiği belirtildi. Şüphelinin amacının Anna Butim'i öldürmek olduğunun anlaşıldığı iddianamede çevredekilerin şüpheliyi engellemeye çalıştığı ancak Öztürkmen'in falçatayı rastgele sallayarak eylemini tamamlamaya çalıştığına yer verildi. Şüphelinin eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği belirtilirken Öztürkmen'in Eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

BAKIRKÖY'DE FALÇATALI SALDIRIYA UĞRAYAN ANNA BUTİM YÜZÜMÜN YARISI ELİMDEYDİ, ÖLECEĞİM DİYE ÇOK KORKTUM
BAKIRKÖY'DE FALÇATALI SALDIRIYA UĞRAYAN ANNA BUTİM YÜZÜMÜN YARISI ELİMDEYDİ, ÖLECEĞİM DİYE ÇOK KORKTUM
BAKIRKÖY'DE FALÇATALI SALDIRIYA UĞRAYAN ANNA BUTİM YÜZÜMÜN YARISI ELİMDEYDİ, ÖLECEĞİM DİYE ÇOK KORKTUM
BAKIRKÖY'DE FALÇATALI SALDIRIYA UĞRAYAN ANNA BUTİM YÜZÜMÜN YARISI ELİMDEYDİ, ÖLECEĞİM DİYE ÇOK KORKTUM
BAKIRKÖY'DE FALÇATALI SALDIRIYA UĞRAYAN ANNA BUTİM YÜZÜMÜN YARISI ELİMDEYDİ, ÖLECEĞİM DİYE ÇOK KORKTUM

İstanbul, Mahkeme, Ukrayna, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE FALÇATALI SALDIRIYA UĞRAYAN ANNA BUTİM YÜZÜMÜN YARISI ELİMDEYDİ, ÖLECEĞİM DİYE ÇOK KORKTUM - Son Dakika


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